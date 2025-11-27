Этот полк участвует в захватнической войне РФ против Украины.

Украинские беспилотники атаковали несколько воинских частей в Чечне. Среди пораженных объектов была и территория 141-го отдельного специального мотострелкового полка "Ахмат-Север".

"Ударные БПЛА попали по воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север", расположенной в Байсангуровском районе г. Грозного", – сообщает Телеграм-канал Exilenova+.

Издание "Милитарный" отметило, что после прилета здание было охвачено огнем. Площадь пожара там составляла более 500 квадратных метров.

Видео дня

Отмечается, что начиная с 2022 года, этот полк участвует в захватнической войне России против Украины. В основном его бойцы применяются как войска второго эшелона.

"Бойцы полка также выполняют функции личной охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", – добавляют авторы.

В СМИ также писали о еще одном прилете в Чечне. Удар был зафиксирован по 291-му гвардейскому мотострелковому полку в поселке Борзой.

Удары по России

По данным Генштаба ВСУ, на днях украинские защитники поразили завод "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия. Это предприятие занимается изготовлением навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам.

Также во время недавней атаки по заводу "ТАНТК", вероятно, был поражен экспериментальный самолет А-60. Примечательно, что там россияне проводили ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Вас также могут заинтересовать новости: