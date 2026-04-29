Самые большие потери 'Ахмата' с 2022 года: бойцы ГУР разгромили крупную группу 'кадыровцев'

Ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили транспорт и бронетехнику оккупантов.

Подразделения Сил обороны, в состав которых входят воины свободной Ичкерии, разгромили крупнейшую с 2022 года группу подразделения Росгвардии"Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о том, что бойцы спецподразделения ГУР "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии, вместе со 104-й бригадой ТрО "Горынь" во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР уничтожили очередную группу наемников подразделения Росгвардии "Ахмат".

"Ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили вражеский транспорт и бронированную технику и нанесли кадыровцам самые большие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России", – заявили в ГУР.

Подробности уникальной операции по разгрому "ахматистов" разведчики обещают обнародовать в ближайшие дни. Согласно краткому анонсу, речь идет, вероятно, о не менее чем четырех десятках погибших и 80 раненых.

Что известно об "Ахмате"

Согласно открытым источникам, специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" – подразделение Росгвардии, которое фактически подчиняется лично главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Подразделение создано в 2009 году для борьбы со сторонниками Чеченской Республики Ичкерия. Российские журналисты в своих расследованиях отмечали, что "Ахмат" был причастен к похищениям, пыткам и внесудебным казням, а на территории подразделения находится как минимум одна секретная тюрьма.

В ходе российского вторжения в Украину "Ахмат" получил ироничное название "тикток-войска", поскольку его бойцы не участвовали в боевых действиях, а снимали в тылу видеоролики, в которых имитировали ожесточенное противостояние с ВСУ. Офицер "Ахмата" Изнаур Мусаев и его подчиненные были причастны к убийству мирных украинцев в Бучинском районе Киевской области в марте 2022 года.

Другие атаки на чеченские подразделения

Напомним, осенью 2025 года украинские беспилотники атаковали несколько воинских частей в Чечне. Среди пораженных объектов была территория 141-го отдельного специального мотострелкового полка "Ахмат-Север". Сообщалось, что ударные БПЛА поразили воинскую часть полка Росгвардии "Ахмат-Север", расположенную в Байсангуровском районе Грозного.

Отмечалось, что с 2022 года этот полк участвует в захватнической войне России против Украины – в основном его бойцы задействуются в качестве войск второго эшелона и выполняют функции личной охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

