В ВМС объяснили важность поражения российского фрегата 'Адмирал Эссен'

Противник использовал этот корабль для нанесения ракетных ударов по Украине.

Поражение фрегата "Адмирал Эссен", входящего в состав Черноморского флота России, является очень важным, поскольку это напрямую влияет на возможности врага в акватории Азово-Черноморского региона. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы можем сейчас подтвердить, что один из тральщиков был поврежден. И, соответственно, был поврежден, уже не в первый раз, один из фрегатов - "Адмирал Эссен". Это очень важно, потому что это - ракетоноситель. Он имеет 8 пусковых... Всего 5 кораблей (носителей ракет типа "Калибр" - УНИАН) было в составе Черноморского флота РФ", - сказал он.

Спикер добавил, что в настоящее время фрегат из-за полученных повреждений некоторое время будет пригодным для применения по назначению.

"Здесь важно то, что его применяли периодически для нанесения ударов. Поэтому это - прямое уменьшение возможностей врага в акватории Азово-Черноморского региона", - подчеркнул военный.

Поражение фрегата "Адмирал Эссен"

Напомним, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны Украины поразили российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Это произошло во время атаки на порт "Новороссийск".

Удар пришелся по средней надстройке корабля, в результате поражения взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи. По данным источника, корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения "Калибров".

