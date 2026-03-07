Рыженко сказал, как быстро РФ отремонтирует поврежденный фрегат и будет ли он запускать 'Калибры'

Эксперт признал, что повреждения корабля существенные.

Украина нанесла существенные повреждения российскому фрегату "Адмирал Эссен", носителю "Калибров", но, чтобы их устранить, потребуется всего несколько недель. Об этом рассказал стратегический эксперт компании "Соната", капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире канала Киев24.

По его словам, на корабле повреждения получила только одна из пусковых установок, а всего их на корабле четыре.

"Заменить одну - не очень сложная процедура, и она несложная в изготовлении. А система "Орех" (радар подсветки целей ЗР-90 "Орех", - ред.) - система сложная, но, чтобы ее заменить, на это уйдут недели", - сказал он.

Рыженко подчеркнул, что повреждения, скорее всего, не повлияли на способность фрегата запускать ракеты "Калибр". Впрочем, добавил он, у врага "много этих носителей ракет, поэтому нужно продолжать такие удары по этим кораблям".

Поражение фрегата "Адмирал Эссен"

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб подтвердил поражение носителей "Калибров" в Новороссийске 2 марта. Отмечалось, что ударом были повреждены два корабля Черноморского флота РФ. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Источники УНИАН в спецслужбе рассказали об поражении фрегата "Адмирал Эссен". Отмечалось, что в результате удара на нем взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи, поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса, а также, вероятно, поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

