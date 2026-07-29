Полякова психанула после скандала с 'хорошими русскими' и пошла на резкий шаг

Певица стала одной из украинских звезд, которые выступили на сцене фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая на днях оскандалилась на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, после очередной волны критики вышла из себя и приняла решение удалить свой аккаунт в одной из социальных сетей.

Подробностями принятого решения исполнительница поделилась в Instagram в stories. Артистка посчитала нужным удалиться из соцсети Threads.

"Удалила Threads. Копошитесь сами в своем г*вне", - написала она.

Видео дня

Напомним, Оля Полякова стала одной из украинских звезд, которые выступили на сцене фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии. И между выходами на сцену она засветилась на видео с россиянином Сергеем Григорьевым-Апполоновым (сценический псевдоним - Grey Wiese), высказывающим неоднозначную позицию по развязанной Россией войне в Украине.

Именно за это певицу жестко раскритиковали в сети. Высказывались мнения, что Полякова "собирает "хороших русских" вокруг себя", а также "поддерживает тесную связь с пропагандистами и путинистами".

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