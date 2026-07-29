Журналисты выяснили, можно ли пить воду из киевских бюветов во время жары

Если комплекс работает, воду из бюветов можно пить без кипячения.

Жара влияет на качество воды, которую люди набирают из бюветов. Об этом говорится в сюжете "Киев 24".

Отмечается, что высокая температура не влияет напрямую на саму воду, поскольку она находится на большой глубине и защищена от любых внешних факторов. Однако на самих кранах во время жары могут размножаться микробы и другие бактерии. Поэтому в период высоких температур специалисты советуют открыть кран бювета и подождать 1–2 минуты, пока стечет первая вода.

Кроме того, эксперты рекомендуют набирать воду в чистую тару и хранить её не более трёх дней в прохладном месте.

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Что касается вкуса воды, то отмечается, что в разных бюветах он отличается. Это, в частности, зависит от горизонта, из которого берут воду, а также от глубины скважины.

В то же время отмечается, что если бюветный комплекс работает, то это означает, что специалисты его проверили и вода там безопасна для употребления.

"Состояние воды в бюветах находится под постоянным лабораторным контролем и соответствует действующим санитарным нормам. Артезианская вода не хлорируется. Она проходит механическую доочистку и безопасна для употребления без кипячения. В случае выявления каких-либо отклонений бювет выводят из эксплуатации до полного устранения недостатков", – подчеркнули специалисты.

Жара в Киеве

Напомним, ранее стало известно, что на Киев надвигается 30-градусная жара. По данным синоптиков, уже с 30 июля в столице будет расти давление, что обеспечит отсутствие осадков и ощутимое повышение температуры. Уже 1 августа специалисты ожидают +28°...+33°.

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