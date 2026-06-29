Эксперт рассказал, способна ли Россия противостоять украинским БПЛА с помощью зенитных дронов

Ключевая проблема для Сил обороны - это способность РФ быстро масштабировать готовые решения.

Россия активно развивает направления зенитных дронов, против которых Украина уже должна искать способы противодействия. Такое мнение в эфире"Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в резерве.

"Уже длительное время ведется разработка некоторых систем, позволяющих заранее выявлять намерение атаковать с помощью зенитного дрона. Нужно искать дополнительные решения, применяемые в классической авиации - запуск тепловых ловушек или отдельные системы, которые позволили бы отвлечь внимание дрона-перехватчика. Или резкий маневр за счет имеющихся аэродинамических возможностей", - сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас ключевая задача Сил обороны - продолжать активно уничтожать российские объекты, пока Москва не найдет возможность качественно масштабировать свои зенитные дроны. Эксперт также подчеркнул, что РФ активно копирует украинские решения.

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"Давайте вспомним, что оптоволокно первыми применили мы, затем россияне быстро масштабировали его. И, пожалуй, самая большая угроза - это возможности масштабирования со стороны РФ", - добавил эксперт.

Он отметил, что РФ может производить подобные дроны-перехватчики, используя китайские комплектующие. И, по словам эксперта, Москва может развернуть такое производство на любой площадке, в том числе на гражданских объектах. А это значительно усложнит задачу их обнаружения и уничтожения для Сил обороны.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее кремлевский диктатор Путин впервые признал проблемы с топливом в России в результате ударов Сил обороны. В то же время он добавил, что РФ начала использовать резервы для стабилизации ситуации.

По данным СМИ, проблема с топливом в России продолжает все больше усугубляться. Москва ввела ограничения на продажу топлива даже в главном нефтедобывающем регионе страны - Ханты-Мансийском автономном округе, где добывается почти половина всей нефти РФ.

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