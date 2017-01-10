Поврежденную в боях с ВСУ военную технику боевиков ремонтируют в России – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», ссылаясь на свои оперативные данные.

Сообщается, что на замену поврежденной технике завозится отремонтированная или новая техника с территории Ростовской области РФ.

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«Данная ситуация вызвана крайне низким качеством ремонтных работ, проводимых на территории «днр» «ремонтниками» из числа местных жителей, работающих под руководством специалистов из РФ», – объясняет «ИС».

Ранее сообщалось, что в приграничных с Россией районах так называемой «ДНР» отмечается значительная активизация ФСБ РФ по вербовке населения.