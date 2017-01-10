Поврежденную в боях с ВСУ военную технику боевиков ремонтируют в России – ИС
08:39, 10 января 2017Война
5486 0
Несмотря на создание специалистами ВС РФ мощной ремонтной базы в оккупированных районах Донбасса, на протяжении декабря 2016 - начала января 2017 гг. российская военная техника, которая получает повреждения в боевых столкновениях с ВСУ, не ремонтируется на территории «ДНР», а вывозится на ремонт в РФ.
REUTERS
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», ссылаясь на свои оперативные данные.
Сообщается, что на замену поврежденной технике завозится отремонтированная или новая техника с территории Ростовской области РФ.
Читайте такжеНа оккупированном Донбассе растут протестные настроения среди местных - разведка
«Данная ситуация вызвана крайне низким качеством ремонтных работ, проводимых на территории «днр» «ремонтниками» из числа местных жителей, работающих под руководством специалистов из РФ», – объясняет «ИС».
Ранее сообщалось, что в приграничных с Россией районах так называемой «ДНР» отмечается значительная активизация ФСБ РФ по вербовке населения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter