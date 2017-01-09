ФСБ интенсивно вербует кадры в приграничных с Россией районах Донетчины – ИС

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В приграничных с РФ районах «ДНР» отмечается значительная активизация ФСБ РФ. В частности, сотрудники российской спецслужбы под прикрытием пограничников РФ (погранслужба РФ входит в состав ФСБ РФ) интенсивно вербуют кадры в приграничной полосе, при этом вербовка ведется среди широких слоев населения, вне зависимости от рода деятельности», - написал он.

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По информации Тымчука, основной приём - ловля «на контрабанде» или «незаконном пересечении границы», при этом у граждан изымаются документы, что облегчает вербовку.