Под Авдеевкой произошло боевое столкновение, силы АТО отбили атаку - штаб
Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты 32 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, трое бойцов ранены.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
Отмечается, что на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов по Павлополю и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.
На Луганском направлении террористы стреляли из минометов различных калибров по Троицкому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новоалександровке и Новозвановке.
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На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку и Луганское.
Также в районе Авдеевки произошло боевое столкновение. Нападение отбито, боевики отступили.