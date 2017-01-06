Российские военные симулируют заболевания, чтобы не ехать на Донбасс – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«О нехватке дисциплины и мотивации вести войну против Украины свидетельствует и информация разведки о том, что многие из российских военных пытаются симулировать заболевание, чтобы избегать командировок в восточную Украину в рамках ротации российско-оккупационных войск в зимне-весенний период 2017 года», – рассказал пресс-секретарь.

Также руководство вооруженных сил РФ проводит среди офицерского состава военных округов России отбор кандидатов на командные должности в армейские корпуса оккупационных сил на Донбассе.

Ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко признал, что ВСУ способны начать наступление на Донбассе.