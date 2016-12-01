Турчинов об учениях возле Крыма: несмотря на истерику России, ракеты попали в цели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по случаю вручения штандарта батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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"Сегодня, несмотря на истерику России, на угрозы применить ракетное оружие против нас, мы провели военные учения с испытательными пусками управляемых ракет средней дальности. И что важно, мы это сделали согласно утвержденному плану, в заранее определенное время и в публично заявленном месте. Ракеты попали в намеченные цели", - сказал Турчинов.

По его словам, это очень серьезный шаг, который сделала Украина, потому что "российская агентура, продажные руководители, которые ранее возглавляли Министерство обороны, сознательно разрушали противовоздушную оборону".

"Ракеты, которые мы испытывали, могут точно поражать как воздушные, так и надводные цели. Они подтвердили свои боевые характеристики и выполнили программу испытания. Мы сделали очень серьезный шаг к восстановлению воздушной, противовоздушной защиты нашей страны", - заверил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых происходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыму.

В ответ Турчинов ранее попросил РФ не паниковать из-за ракетные стрельбы Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.