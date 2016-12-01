Ракетными стрельбами в рамках военных учений Украина ничего не нарушает - командование "ЮГ"
09:15, 01 декабря 2016Политика
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Ракетными стрельбами в рамках военных учений Украина ничего не нарушает, и не несет угрозу оккупированному полуострову Крым.
В Украине стартовали военные учения / Скриншот
Обэтом сообщил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает "112 Украина".
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"Украина ничего не нарушает. Если посмотреть на траекторию и определенный район и провести условную линию полуострова, на котором будут расположены установки в Болгарию, можно заметить, что крайняя линия будет проходить достаточно далеко от побережья крымского полуострова. Ближайшее приближение ракет может составлять не более 30 км", - заявил он.
Напомним, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.
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