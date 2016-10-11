Украинские войска на "горячем" Мариупольском направлении привели в состояние повышенной боеготовности (видео)

Применяют не только минометы, но и ствольную артиллерию. Стреляют из оккупированных ими Саханки и Ленинского, передает "5 канал".

Украинские военные отвечают огнем из гранатометов, калибры которых не запрещены Минскими соглашениями. К месту боестолкновения журналистов не допускают. Однако разрывы снарядов слышны за несколько километров.

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Несмотря на объявленный режим тишины и процесс разведения сил от линии разграничения на трех участках фронта, боевики вновь активизировались, рассказывают военные.

Поэтому как только ситуация вблизи Широкино обострилась, весь личный состав - в состоянии повышенной боевой готовности.

Военные рассказывают: от вражеского огня страдает гражданское население: в Водяном результате минометного обстрела были повреждены дома местных жителей. Также пострадала и 78-летняя женщина.

Несмотря на значительное обострение ситуации по всей линии разграничения, военные убеждают, что оборону держат крепко, и не советуют местным жителям паниковать.