Марчук объяснил, почему разведение сил на Донбассе еще не означает начало перемирия

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает Еспресо.TV.

"Синхронное разведение сторон — это еще не все, а только начало урегулирования. Ведь надо еще разминировать дороги для того, чтобы могли по ним двигаться патрули ОБСЕ. В них, по мандату миссии, безопасность персонала является вопросом номер один. Если нет убежденности, что дорога разминирована от заложенных неразорвавшихся мин, то это не считается приемлемым", - сказал Марчук.

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По его словам, сейчас со стороны боевиков происходят обстрелы Попасной, которая расположена неподалеку от КПП "Золотое". В таких условиях сложно говорить о разведении сторон конфликта, потому не могут быть приняты дальнейшие шаги.

Также он добавил, что линия фронта на Донбассе относительно стабильна, а это все приметы позиционной войны.

"Линия фронта относительно стабильна, то есть это все приметы позиционной войны, плохой войны. По военной науке - это когда стороны стоят друг против друга, хорошо окопались, обустроились и стреляют друг по другу, истощая друг друга", - сказал он.

Ранее Тука сообщил, что в Станице Луганской пророссийские террористы начали отвод сил.

В свою очередь Вооруженные силы Украины из-за невыполнения российско-террористическими войсками Рамочного решения о разведении сил и средств и обстрелы позиций украинских бойцов перенесли срок отвода сил вблизи Станицы Луганской.