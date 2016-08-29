СМИ рассказали о перемещении колонн БТРов вдоль пляжей оккупированного Крыма (фото)

По трассе Керчь-Симферополь в районе села Приморское вчера после обеда прошло не менее двух колонн бронетранспортеров и грузовых машин разного назначения, передает "Громадське радіо".

Обе колонны следовали без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.

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Одна из колонн остановилась на выезде из Приморского, и местные жители отметили, что военные экипированы бронежилетами и радиостанциями.

Тем временем в акватории Феодосийского залива по-прежнему находится несколько военных кораблей, включая один, похожий контурами на большой десантный корабль.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым.