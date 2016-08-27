Очевидцы показали, как Россия стягивает в Крым военную технику и авиацию (фото, видео)
Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым.
Так, на фотографиях из Феодосии можно увидеть, как на полуострове активизировалась российская военная техника.
Крым. Оккупация. "Курортная" Феодосия сегодня pic.twitter.com/sYU2Hg9K7i— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 27, 2016
Также очевидцы показали видео, на котором запечатлены гражданские и военные вертолеты.
Феодосия, золотой пляж, 26 авг— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016
символично... над безлюдным пляжем pic.twitter.com/mtvAt1mcSV
Крым, Приморский, 26 авг— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016
... многолюдно pic.twitter.com/revhp1PPbI
Кроме того, на некоторых фотографиях пользователей можно увидеть военные корабли.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму под прикрытием подлодок Россия высадила десант
Ранее УНИАН сообщал, что на Черноморском флоте РФ проведена тренировка по погрузке десанта и боевой техники на большие десантные корабли и высадке на побережье полигона Опук в оккупированном Крыму.
"Кайфую,сегодня я с тобой кайфую..."— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 27, 2016
Над Береговым истребители летают группами и поодиночке,и корабли стоят)) pic.twitter.com/kBhBflAIYF