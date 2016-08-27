Очевидцы показали, как Россия стягивает в Крым военную технику и авиацию (фото, видео)

16:55, 27 августа 2016
Война
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Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как Россия стягивает военную технику в оккупированный Крым.

корабли, Россия, Крым / twitter.com/CrimeaUA1

Так, на фотографиях из Феодосии можно увидеть, как на полуострове активизировалась российская военная техника.

Также очевидцы показали видео, на котором запечатлены гражданские и военные вертолеты.

Кроме того, на некоторых фотографиях пользователей можно увидеть военные корабли.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму под прикрытием подлодок Россия высадила десант

Ранее УНИАН сообщал, что на Черноморском флоте РФ проведена тренировка по погрузке десанта и боевой техники на большие десантные корабли и высадке на побережье полигона Опук в оккупированном Крыму.

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