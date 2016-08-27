Очевидцы показали, как Россия стягивает в Крым военную технику и авиацию (фото, видео)

Так, на фотографиях из Феодосии можно увидеть, как на полуострове активизировалась российская военная техника.

Также очевидцы показали видео, на котором запечатлены гражданские и военные вертолеты.

Феодосия, золотой пляж, 26 авг



символично... над безлюдным пляжем pic.twitter.com/mtvAt1mcSV — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016

Кроме того, на некоторых фотографиях пользователей можно увидеть военные корабли.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму под прикрытием подлодок Россия высадила десант

Ранее УНИАН сообщал, что на Черноморском флоте РФ проведена тренировка по погрузке десанта и боевой техники на большие десантные корабли и высадке на побережье полигона Опук в оккупированном Крыму.