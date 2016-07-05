В АП озвучили потери среди украинских военных за минувшие сутки: трое погибших, 13 раненых

13:00, 05 июля 2016
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих погибли и еще 13 получили ранения.

военный, АТО, Донбасс / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий трое украинских военнослужащих погибли и еще 13 получили ранения», - отметил он.

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Ранее штаб АТО сообщал, что ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной и приобретает признаки обострения: за прошедшие сутки российские оккупанты 63 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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