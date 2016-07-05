В АП озвучили потери среди украинских военных за минувшие сутки: трое погибших, 13 раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий трое украинских военнослужащих погибли и еще 13 получили ранения», - отметил он.

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Ранее штаб АТО сообщал, что ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной и приобретает признаки обострения: за прошедшие сутки российские оккупанты 63 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.