За сутки российские оккупанты осуществили 63 обстрела сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Больше всего - 33 обстрела - было зафиксировано на Донецком направлении. Запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 миллиметра противник использовал по украинским позициям в Зайцево и Даче, а 120-миллиметровые вражеские минометы обстреливали Невельське, Опытное, Пески, Пивничное (Кирово). Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по Авдеевке.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня противником. В частности, российские оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неоднократно стреляли по украинским воинам в Широкино и Талаковке.

Под обстрел из запрещенных 120-миллиметровых минометов попала Красногоровка. Из противотанкового ракетного комплекса враг бил в Гранитном, а с 82-миллиметровых минометов – возле Гнутового.

На Луганщине же противник дважды хаотично открывал огонь вблизи Новозвановки.