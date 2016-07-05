За сутки российские оккупанты осуществили 63 обстрела сил АТО - штаб

07:40, 05 июля 2016
Война
3325

Ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной и приобретает признаки обострения: за прошедшие сутки российские оккупанты 63 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Больше всего - 33 обстрела - было зафиксировано на Донецком направлении. Запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 миллиметра противник использовал по украинским позициям в Зайцево и Даче, а 120-миллиметровые вражеские минометы обстреливали Невельське, Опытное, Пески, Пивничное (Кирово). Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по Авдеевке.

Читайте такжеБоевики пытаются заблокировать работу всех пунктов въезда-выезда по линии соприкосновения на Донбассе

На Мариупольском направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня противником. В частности, российские оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неоднократно стреляли по украинским воинам в Широкино и Талаковке.

Под обстрел из запрещенных 120-миллиметровых минометов попала Красногоровка. Из противотанкового ракетного комплекса враг бил в Гранитном, а с 82-миллиметровых минометов – возле Гнутового.

На Луганщине же противник дважды хаотично открывал огонь вблизи Новозвановки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter