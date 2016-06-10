СБУ о работе "военторга" на Донбассе: 700 танков, более тысячи бронемашин и до 6 тысяч кадровых военных РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Это полностью руководство 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных в Донецкой и Луганской областях. Мы знаем фамилии этих людей...», - подчеркнул глава СБУ.

«Поверьте, мы бы давно закончили с конфликтом на востоке, даже не военным способом, если бы Россия прекратила вмешиваться в наши внутренние дела. Вдумайтесь, сегодня не контролируем 410 км с РФ...», - подчеркнул Грицак.

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Он добавил, что Украине нужно вести диалоги, но не напрямую с террористами «ЛНР» и «ДНР», являющимися «марионетками» России, а в рамках трехсторонней контактной группы.

«РФ продолжает беспрепятственно загонять сюда белые КАМАЗы с вооружением, военной техникой... Когда на головы наших солдат прилетало по 25-30 пакетов «ГРАДа»… Откуда это берется?.. Откуда взяли представители так называемых армий «ЛНР» и «ДНР» более 700 танков и порядка 1,3 тыс. боевых бронированных машин? В полях склепали или в военторге купили?», - акцентировал Грицак.

По его словам, изменив тактику в конце лета 2015 года, руководство РФ в ручном режиме уменьшило количество обстрелов на востоке нашего государства. Вместе с тем, была активизирована диверсионная активность внутри Украины.

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«Но изменение тактики Российской Федерации, которая нами зафиксирована, задокументирована, заключается в том, чтобы опустить планку событий, которые происходят у нас на востоке до регионального уровня. Дескать, это просто гражданская война, за стол переговоров должны сесть первые лица, президент Украины и лидеры "ЛНР" и "ДНР" - Захарченко, Пушилин… Как по мне, это - унизительно», - подчеркнул Грицак.