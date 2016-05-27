Российская сторона в СЦКК пыталась договориться с украинской, чтобы забрать тела ликвидированных боевиков "ДНР" - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявил на брифинге в Донецке, рассказывая о деталях обстрела, совершенного сегодня вблизи Авдеевки и Ясиноватой.

Как сообщил Хуг, сегодня патруль миссии ОБСЕ осуществлял наблюдение в одной из горячих точек возле линии столкновения на Донбассе, где сохраняется неспокойная ситуация. Наблюдатели пытались в Соледаре способствовать установлению диалога между российским и украинским генералами из Совместного центра по контролю и координации.

"Когда я находился в Соледаре, мы согласились встретиться на линии соприкосновения, и что оба генералы прибыли с противоположных сторон вместе с СММ, чтобы попытаться отправить четкий сигнал, что можно прекратить огонь в этой горячей точке (вблизи Авдеевки и Ясиноватой - УНИАН)", - сказал Хуг.

Он напомнил, что за день до этого наблюдатели зафиксировали сотни нарушений режима прекращения огня.

"И тишина, которая там была, когда началась встреча, длилась недолго", - сказал Хуг.

Во время встречи на линии соприкосновения генералы договорились о прекращении огня в другом районе для того, чтобы позволить забрать тела павших представителей так называемой "ДНР".

Встреча длилась час, а потом, по словам Хуга, поступило сообщение, что в том месте режим прекращения огня начал нарушаться. В частности, поступили сообщения о ранениях в рядах боевиков "ДНР".

Хуг отметил, что потом снова была найдена возможность договориться о прекращении огня в этом месте для того, чтобы его посетить.

"Мы прибыли на место инцидента с семью членами так называемой "ДНР", российским генералом и одним из его офицеров. Когда мы приехали, раненного члена "ДНР" уже забрали из того места, поэтому мы самостоятельно не смогли подтвердить", - сказал Хуг.

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Затем на место инцидента приехала другая группа, чтобы забрать тела уже убитых боевиков "ДНР", которые были ликвидированы накануне ночью. Наблюдатели увидели, как забрали два тела.

"Перед тем как забрать третье тело, мы услышали свист пуль над головами. Все члены «ДНР» и российский генерал и наш патруль вынуждены были спрятаться. На этом месте мы услышали дополнительные выстрелы", - сказал Хуг, отметив, что как только третье тело удалось забрать, все присутствующие покинули этот район.

В связи с этим Хуг напомнил, что СММ является гражданской невооруженной миссией, которая осуществляет наблюдение. Он подчеркнул, что после этого инцидента в районе Авдеевки и Ясиноватой стало понятно, что единственным путем достижения устойчивого режима прекращения огня является путь разведения сторон на Донбассе.

"И это именно то, к чему мы призываем. Инициатива действительно может поступать и от нас, но договоренность в этой связи должна быть найдена между сторонами", - сказал Хуг, заверив, что миссия ОБСЕ готова поддерживать любую подобную инициативу.

Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявлял, что патруль СММ ОБСЕ сегодня попал под обстрел из стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Ясиноватой. Ни один наблюдатель не был ранен.