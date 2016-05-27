Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений прекращения огня на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге во время видеовключения из Донецкой области.

"Я нахожусь на Донбассе уже три дня в рамках своего недельного визита. Я пытаюсь оценить ситуацию и увидеть определенные положительные сдвиги, но то, что я увидел, оно меня полностью не удовлетворяет... Со времени Пасхи были определенные улучшения в безопасности ситуации. Также у нас были определенные положительные политические сообщения из Берлина и Минска. В результате, я надеялся, что будут приняты конкретные меры на местах для того, чтобы перемирие стало более постоянным и устойчивым. Сегодня я имею уже меньше надежд. Вчера мы зафиксировали трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим днем", - заявил Хуг.

В этой связи он сказал, что уровень насилия был высоким в Авдеевке, которая контролируется украинским правительством, а также на территории вокруг Донецкого аэропорта.

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Хуг обратил внимание, что бывали случаи, когда украинские военные получали ранения.

Первый заместитель отметил, что можно заметить взаимосвязь между ограничением в деятельности миссии наблюдателей на Донбассе и нарушением Минских соглашений. В минувшую пятницу на оккупированной "ДНР" территории была приостановлена работа двух наблюдательных камер, и после этого, в этой зоне, вчера можно было наблюдать всплеск насилия.

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"Хотя мы не могли увидеть, что произошло в этой зоне ночью, мы четко видим, что некоторые люди хотят скрыть вещи от общественности. Мы видели в среду что-то подобное в Горловке, которая контролируется так называемой "ДНР". И наш беспилотный летательный аппарат зафиксировал 20 бронированных машин пехоты, а также бензовозы и грузовики на дороги в городе", - сказал Хуг.

После того, как беспилотник заметил технику, система GPS сигнала беспилотника миссии заблокировалась с помощью устройств, которые глушат сигнал, и наблюдатели были вынуждены совершить посадку беспилотника.

Также он сказал, что вчера на еще один беспилотник была осуществлена прицельная атака над селом Богоявленка, что находится в 50 км к юго-западу от Донецка на территории, контролируемой правительством Украины. По его словам, предварительный анализ показал, что там находятся грузовики, наполненные коробками с боеприпасами, и которые были спрятаны в лесу. Также там был замечен объект, похожий на артиллерийскую установку на буксире. Хуг пояснил, что замеченное вооружение находится в зоне, откуда вооружение надо отвести.

Как сообщал УНИАН, 25 мая миссия ОБСЕ открыла в Счастье передовую патрульную базу.