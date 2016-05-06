Количество переброшенной техники на Донбасс позволяет сформировать новое соединение войск РФ - разведка

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

«С 1 января в отдельные районы Донецкой и Луганской областей с российской территории было введено достаточное количество вооружения, военной техники, что позволяет формировать новое соединение противника»,- сказал он.

По словам Скибицкого, РФ продолжает поставки вооружения и военной техники, а также наемников на подконтрольную боевикам территорию.

«Всего за неделю по железным и автомобильным дорогам боевикам 1-го и 2-го армейских корпусов было доставлено 38 танков, 14 бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 1750 тонн топлива и более 560 тонн боеприпасов»,- отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что анализ статистических данных свидетельствует, что происходит наращивание горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях как в Луганской, так и Донецкой областях.

Скибицкий сообщил, что непосредственно горюче-смазочные материалы поступают на базы хранения 1-го и 2-го армейских корпусов, расположенных в населенных пунктах Донецк, Иловайск, Краснодон, Макеевка, Снежное, Торез и Харцызск.

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По данным ГУ разведки, в апреле на временно оккупированные территории Донбасса с территории России было поставлено более 8 тыс. 200 тонн топлива, что составляет 52% от всего объема топлива, которое поставлялось на территорию оккупированных районов с начала этого года.

При этом, подчеркнул представитель ГУР, в апреле проводилось введение техники как со складов ВСУ, так и отремонтированной, которая предварительно выводилась с территории Украины в Россию.

В частности, было поставлено 68 танков, 140 БМП-БТР, а также по 20 единиц артиллерийских систем и топливозаправщиков.

«Такого количества достаточно для формирования мотострелковой бригады с усиленным компонентом бронетанковой техники»,- сказал Скибицкий.

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Вместе с тем он отметил, что дополнительное введение на территорию Украины в течение апреля месяца более 50 топливозаправщиков связано с тем, что российское оккупационное командование пытается обеспечить автономность и мобильность танковых подразделений и подразделений, которые оснащены самоходными артиллерийскими установками.

«В настоящее время противник использует снижение интенсивности боевых действий для восстановления боеспособности и совершенствования оперативного оборудования территории с одновременным ведением разведки на всех направлениях»,- добавил Скибицкий.