ОБСЕ заметила фургон с надписью "Груз-200", который пересек украинско-российскую границу

Об этом говорится в недельном отчете миссии.

"22 марта Наблюдательная миссия видела зарегистрированный в Украине фургон, который прибыл на пограничный пукт пропуска из Украины и пересек границу в Российскую Федерацию. На лобовом стекле фургона была надпись на русском языке "Груз 200" (эта надпись- известный российский военный код, обозначающий военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)", - говорится в отчете.

Читайте такжеБоевики ожидают прибытия "особо важного груза" из России - Тымчук

В то же время утверждается, что миссия не смогла определить возможное наличие гроба в фургоне, потому что задняя дверь была закрыта.

Пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" граничат с украинскими пропускными пунктами "Червонопартизанск" и "Изварино".