ОБСЕ вновь заметила фургон с надписью "Груз-200", который ехал в Россию

Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ с 21 по 27 октября 2015 года, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области.

В частности, в указанный отчетный период миссия наблюдала за двумя машинами «скорой помощи» на пункте пропуска «Донецк». Миссия не смогла определить, были ли внутри «скорых» раненые.

В то же время сказано, что «20 октября в 18:40 Наблюдательная миссия видела прибытие фургона на пограничный пункт пропуска «Донецк» с украинской стороны, в котором находилось двое мужчин в гражданской одежде. На лобовом стекле по середине было написано «Груз 200». Фургон находился на пограничном пункте пропуска в течение 15 минут и пересек границу в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ОБСЕ зафиксировали два факта пересечения украинско-российской границы похоронными фургонами

Наблюдательная миссия не смогла установить, перевозил ли указанный фургон гроб.

Также 24 октября наблюдатели ОБСЕ видели похоронный фургон (катафалк), который пересек границу из Украины в Россию, но через 15 минут вернулся. Транспортное средство было зарегистрировано в Украине, в нем находились два человека. Однако представители ОБСЕ снова не смогли установить, перевозило ли данное транспортное средство гроб.

Кроме того, наблюдатели миссии видели машину «скорой» на пограничном пункте пропуска «Гуково», которая въехала в РФ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала перевозки украинским микроавтобусом «груза-200» в РФ.

Тогда в миссии отметили, что на микроавтобусе на лобовом стекле была черно-белая надпись «Груз-200» на русском языке, а на обеих сторонах также на русском языке было написано «Ритуальные услуги Анубис».

В первой половине октября в ОБСЕ зафиксировали два факта пересечения украинско-российской границы похоронными фургонами.