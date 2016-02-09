СБУ уличила российских офицеров СЦКК в сотрудничестве с террористами (фото, видео, документы)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сегодня сообщил на брифинге.

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По его словам, капитан Сергей Куценко и майор Андрей Корняк были задержаны 27 января на пограничном контрольном пункте во время очередной ротации.

При осмотре вещей у офицеров были найдены атрибутика “ЛНР” и “ДНР”, шевроны разных образцов, 14 пособий по военному делу с грифом “для ограниченного использования”.