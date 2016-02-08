Бандформирования ощущают нехватку желающих воевать с территории "ЛНР/ДНР" - Тука

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука во время общения с журналистами в рамках встречи с народными депутатами - членами межфракционного объединения «Еврооптимисты» в Северодонецке.

«На сегодня бандформирования ощущают существенную нехватку желающих воевать с территории так называемых «ЛНР» и «ДНР». Если раньше было «идиотов» выше крыши, то теперь ситуация диаметрально противоположная», - отметил он.

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По словам Туки, для замещения используются регулярные войска российской армии или наемники.

«Местных все меньше и меньше. В связи с этим на той стороне стали прибегать к нетрадиционным методам. Недавно на одной из шахт на оккупированной территории появились товарищи с автоматами и просто объявили, что с завтрашнего дня шахта не работает. Таким образом, около двух тысяч человек оказались без работы, а их семьи – без средств для существования. И, вероятно, часть этих людей от безнадеги, поверив обещаниям о выплате каких-то там зарплат, пойдет служить в так называемой «армии ЛНР». И такой случай уже не единичный», - добавил руководитель Луганской ВГА.

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Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что на оккупированных территориях Донбасса осталось недостаточно ресурсов и при отсутствии материальной поддержки из РФ самопровозглашенные "республики" продержатся недолго.