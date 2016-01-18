Стали известны подробности строительства военной базы РФ у границ с Харьковской областью (фото)

Расследование хода строительства военных казарм, а также выяснения места "боевого дежурства" 23-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады провел InformNapalm.

Отмечается, что в начале сентября 2015-го года СМИ всколыхнула новость о строительстве нового военного городка на 300 гектарах в Валуйском районе Белгородской области в 25 км от границы Украины. По результатам тендера на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ первого этапа по объекту «Капитальное строительство объектов военного городка» победителем была признана Питерская компания ООО «Мегалайн», с которой был заключен контракт на 3,3 млрд.руб.

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Стало известно, что после утверждения разработанной подрядчиком проектной документации первый этап предусматривал строительство административно-казарменной зоны.

Сообщается, что срок выполнения данных строительно-монтажных работ по 1-му этапу согласно требований тендерной документации был до 7 декабря 2015 года. Общий акт приемки работ по договору должен быть подписан до 29 апреля 2016-го.

Строительство действительно начало производится недалеко от железнодорожного полотна, что подтверждается геолокацией фотографий, подчеркивают в InformNapalm.

"В октябре 2015 уже была произведена закладка фундамента, о чем говорит монтаж арматуры. На фото предположительно также отметился автомобиль подрядчика с питерским номером Т062МВ 178", - говорится в расследовании.

При этом отмечается, что подрядная организация не особо и спешит со строительством данного объекта. Может быть, из-за недостаточного финансирования либо изменения приоритетов Министерства обороны РФ.

Кроме того, в конце 2015-начале 2016 года в Валуйки перебросили солдат из 23 ОМСБр (г. Кряж, Самарская обл., в/ч 65349). Например, об этом свидетельствуют данные персональных блогов российских военнослужащих 23 ОМСБрЮрия Емельянова (архивы профиля, контактов, альбома) и Евгения Черемисина (архивинстаграмм-профиля).

Важно отметить, что военные из Самары на данный момент дислоцируются в пригороде г. Валуйки, пос. Новоказацкое, так как на территории «новостроя» военной базы пока попросту негде жить.