В польском лесу 400 деревьев изогнуты в одну сторону, и никто не может это объяснить (фото)

В западной Польше есть лес, непохожий ни на что другое в Европе. Здесь сотни деревьев растут с резким – и совершенно одинаковым изгибом у основания. При этом даже спустя десятилетия специалисты не могут дать четкого ответа на вопрос, почему они так выглядят, пишет DailyGalaxy.

Группа из около 400 сосен вблизи города Грыфино изгибаются плавной дугой, почти под углом 90 градусов, прежде чем начать расти прямо вверх. Что еще более странно, так это то, что соседние деревья растут нормально.

Эти сосны были посажены в 1930-х годах, но любое реальное объяснение было утеряно во время Второй мировой войны, когда эта территория была заброшена и повреждена.

Теории варьируются от странных до исторических

За эти годы люди выдвигали самые разные идеи. Некоторые говорят, что деревья были раздавлены инопланетным космическим кораблем. Другие считают, что нацистские танки могли переехать их, когда они были еще маленькими.

Но эти теории на самом деле не объясняют, почему пострадала только эта группа деревьев. Если бы причиной были танки, соседние деревья должны были бы получить аналогичные повреждения, но этого не произошло.

Более реалистичная идея исходит из науки о растениях. По словам Гэри Коулмана из Университета Мэриленда, деревья могут демонстрировать явление, называемое гравитропизмом.

"Мне это кажется классической реакцией на силу тяжести. Как только ствол принимает положение, перпендикулярное направлению силы тяжести, у растения срабатывает механизм, позволяющий ему изменить свое положение".

Он также упомянул, что видел похожие формы в лесах, пострадавших от штормов, во время своей работы в Лесной службе США.

"Это, вероятно, произошло, когда это были довольно молодые саженцы или, возможно, небольшие деревья, всего несколько футов высотой. Было ли это результатом деятельности человека или природным явлением, таким как шторм или что-то подобное, я не уверен", – добавил он.

Что, если люди сформировали этот лес?

Есть также свидетельства того, что люди могли намеренно формировать деревья. На некоторых стволах видны срезы и сучки, что предполагает, что они были согнуты во время роста.

"Деревья изгибаются почти на 90 градусов, образуя странную J-образную форму с закругленным выступом чуть выше земли, и они расположены удивительно упорядоченно, причем все изгибы направлены на север", - указывается в пресс-релизе Университета Пенсильвании

Одно из объяснений заключается в том, что это была лесопосадка. Люди могли сгибать деревья, чтобы выращивать изогнутую древесину для мебели, бочек или рам. Такая древесина обычно прочнее, чем древесина, согнутая после вырубки.

