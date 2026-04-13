Гитарист группы No Doubt впервые рассказал о неизлечимой болезни: 'Это ежедневная борьба'

Том также рассказал, планирует ли он вернуться на сцену.

Гитарист легендарной американской группы No Doubt Том Дюмон впервые рассказал о серьезной болезни.

В видеообращении в Instagram 58-летний мужчина отметил, что много лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона – хроническое заболевание нервной системы, которое характеризуется постепенной гибелью нейронов в головном мозге. Оно проявляется двигательными расстройствами, снижением умственных способностей и депрессивным состоянием.

"Несколько лет назад я почувствовал ряд симптомов. Я обратился к врачу, к неврологу, прошел кучу анализов, и мне поставили диагноз болезнь Паркинсона на ранней стадии... Это была борьба. Это ежедневная борьба", – отметил Том.

Гитарист добавил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он все равно планирует продолжать заниматься музыкой и хочет вернуться на сцену.

"Хорошая новость заключается в том, что я все еще могу играть музыку. Я все еще могу играть на гитаре. У меня все очень хорошо. Меня очень вдохновили так много людей, которые писали о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях. Я думаю, что это повышает осведомленность, а осведомленность действительно важна для профилактики и исследований", – подчеркнул Дюмон.

К слову, группа No Doubt была создана в 1986 году в Калифорнии. Наибольшую популярность она приобрела после выхода альбома "Tragic Kingdom". Солисткой коллектива является певица Гвен Стефани. Самые известные хиты No Doubt – это композиции "Rich Girl", "Don't Speak" и многие другие.

Напомним, ранее УНИАН писал о неизлечимых болезнях звезд, которые не помешали им добиться успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: