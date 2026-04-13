Цены на нефть могут взлететь до $150 из-за США, – Bloomberg

Нефть марки Brent превысила 103 доллара за баррель после провала переговоров между США и Ираном.

Цены на нефть могут резко вырасти до 140-150 долларов за баррель в случае, если США реализуют план морской блокады Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

В понедельник, 13 апреля, нефть Brent превысила 103 доллара за баррель после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном, что обострило глобальный энергетический кризис. В то же время США планируют начать блокаду судов, входящих или выходящих из иранских портов.

"Цифра, которую мы увидели сегодня утром – 103 доллара; рост на 8% – совершенно не отражает того, что может произойти, если США действительно решат ввести эту блокаду. Это действительно не имеет смысла. Цена должна была бы составить 140–150 долларов", – отметил управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Видео дня

Он также указал, что блокада США способна превратить региональный конфликт в потенциально глобальный, с потерей поставок до 12 миллионов баррелей в день. Но трейдеры пока воспринимают этот сценарий как маловероятный, что и объясняет относительно сдержанную реакцию цен.

Монтепеке резко раскритиковал действия США, назвав их "безумием" и такими, что могут нанести наибольший удар по странам Азии, Южного Тихого океана и регионам, зависимым от импорта нефти.

В то же время, если американский президент Дональд Трамп смягчит свои действия, цены на нефть могут оставаться на уровне около 100 долларов за баррель до конца года.

Ситуация в Ормузском проливе – последние новости

11 апреля после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном через Ормузский пролив прошли три супертанкера.

При этом мирные переговоры в Пакистане между США и Ираном о контроле над стратегически важным Ормузским проливом завершились без соглашения. После чего американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут блокировать Ормузский пролив.

