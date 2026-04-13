Сумма может удивить: стало известно, сколько зарабатывают астронавты программы 'Артемида'

Космонавты, участвующие в программе "Артемида" и отправляющиеся дальше от Земли, чем когда-либо за последние годы, получают зарплату, которая может показаться небольшой, учитывая риски и сложность миссий. Об этом пишет Adevarul.ro.

Экипаж в составе Рейда Визмена, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена вернулся на Землю после 10-дневной миссии вокруг обратной стороны Луны. Они приводнились в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Миссию считают историческим событием, которое сравнивают с известной экспедицией "Аполло-13" 1970 года.

"Несмотря на выдающиеся достижения, их вознаграждение не отражает грандиозности миссии. Согласно данным, предоставленным NASA в 2024 году, средняя годовая зарплата астронавта составляет примерно 152 258 долларов, эта сумма периодически корректируется в соответствии с динамикой заработной платы", - пишет The Sun.

В то же время для канадца Джереми Хансена, единственного неамериканского члена экипажа, оплата обеспечивается правительством Канады на таком же уровне.

Астронавты не получают премий за космические миссии

Отмечается, что не существует надбавок за риск, сверхурочную работу или результаты, даже если астронавты находятся в экстремальных физических или психологических условиях, в том числе и после возвращения на Землю.

"Заработная плата остается одинаковой независимо от того, находится ли астронавт в космосе или на Земле. Зато они пользуются стандартными пакетами, предоставляемыми федеральным служащим, такими как страхование, оплачиваемые отпуска и пенсионные планы", - добавляют в Adevarul.ro.

Также среди дополнительных преимуществ - субсидированный транспорт, проживание, питание, парковка, а также доступ к образовательным программам и стипендиям, предоставляемым NASA. Поэтому доход астронавта можно сравнить с доходом среднестатистического офисного работника или квалифицированного специалиста.

В свою очередь, попасть в эту профессию очень сложно, ведь NASA отбирает примерно 10 кандидатов из более чем 8 000 претендентов.

"Для тех, кто стремится получить подобный доход, не покидая планеты, существует множество альтернатив. Высокопоставленные государственные должности, такие как агенты ФБР, возглавляющие региональные отделения, инженеры NASA или старшие политические советники, входят в тот же диапазон заработной платы", - отмечают в издании.

Ориентировочное сравнение зарплат в США за год:

полицейский: 71 000 - 76 000 долларов;

предприниматель в строительной отрасли: 95 000 - 104 000 долларов;

фармацевт: примерно 137 480 долларов;

преподаватель университета: 112 000 - 200 000 долларов;

старший менеджер по ИТ: 150 000 - 200 000 долларов;

астронавт программы "Артемида": 152 258 долларов;

агент ФБР (руководитель отделения): 155 527 долларов;

медицинский ассистент-анестезиолог: примерно 189 000 долларов;

второй пилот коммерческого самолета: 120 000 - 260 000 долларов;

менеджер Walmart Supercenter: более 400 000 долларов;

капитан авиакомпании: 200 000 - 500 000 долларов;

спасатель в Лос-Анджелесе: до 500 000 долларов (с надбавками и льготами).

