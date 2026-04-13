Мадьяр требует немедленной отставки президента Венгрии и его 'марионеток'

Он пообещал укрепить НАТО.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах, призвал действующего президента страны и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. Об этом он заявил в прямой трансляции митинга.

По его словам, Венгрия прекратит политику "балансирования", которую годами продвигал Виктор Орбан, и сосредоточится на укреплении обороноспособности в рамках Альянса.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", – подчеркнул Мадьяр.

Помимо военных вопросов, политик планирует срочный визит в Бельгию. Целью поездки является разблокирование замороженных европейских средств, которые должны спасти государственные программы от стагнации. По его мнению, нынешнее руководство не должно затягивать процесс передачи полномочий.

"Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток поступить так же", – заявил политик.

Ранее УНИАН писал, что Виктор Орбан знал, что может проиграть – и это действительно стало следствием его ошибок. Издание Politico пояснило, что бывший премьер-министр сделал ставку на старую риторику о внешних угрозах, тогда как избирателей больше волновал экономические проблемы и коррупция. За годы у власти накопилась усталость от его стиля управления и недоверие к системе.

После победы Петер Мадьяр опубликовал пост в Facebook, в котором поблагодарил сторонников за поддержку, назвав результат выборов историческим. Он заявил, что венгры "вернули свою страну" и фактически сменили политический режим после многолетнего правления Орбана.

Мадьяр подчеркнул, что победа была уверенной и дала ему сильный мандат на изменения, включая реформы и борьбу с коррупцией.

Вас также могут заинтересовать новости: