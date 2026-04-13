'Боюсь, Орбан еще будет напоминать Украине о себе': политолог о выборах в Венгрии

В частности, он может попытаться досрочно вернуть себе должность.

После поражения на выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не уйдет на пенсию, а станет лидером оппозиции. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Игорь Рейтерович - руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, кандидат политических наук, политолог.

"Я думаю, что он (Орбан, - УНИАН) будет пытаться сейчас очень быстро переломить ситуацию и организовать какие-то досрочные выборы в будущем. Он надеется, что Мадьяр провалится. Что, например, будут какие-то экономические проблемы", - сказал Рейтерович.

Он добавил, что, несмотря на поражение на парламентских выборах, Орбан продолжает удерживать контроль над многими сферами в стране. В первую очередь - в СМИ, поскольку у него остается крупнейшая медиакорпорация в стране.

"Я думаю, что он сейчас будет активно работать над тем, чтобы вернуться к власти. Плюс у него сейчас задача отбиться от уголовных преследований, которые над ним висят, и я думаю, что он тоже будет очень активно в этом направлении работать. Поэтому Орбана мы точно не списываем сейчас со счетов. Он будет еще пытаться о себе напоминать. Я боюсь, что он будет еще и Украине о себе напоминать", - отметил Рейтерович.

Выборы в Венгрии: важные новости

После победы на выборах лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал действующего президента Венгрии и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. Он также отметил, что Будапешт откажется от стратегии "балансирования" и сосредоточится на укреплении своей безопасности вместе с НАТО.

В то же время Мадьяр заявил, что планирует продолжать диалог с российским диктатором Путиным. Он сказал, что Венгрии придется пойти на эти переговоры, и отметил, что энергетическая зависимость Будапешта от Москвы сохранится на определенное время.

Вас также могут заинтересовать новости: