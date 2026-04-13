Франция планирует создать аналог украинской ракеты 'Фламинго'

Компании Turgis Gaillard и Renault планируют разработать крылатую ракету Chorus, которая является фактическим аналогом украинской "Фламинго". Об этом сообщает Zone Militare.

Отмечается, что первую партию этих ракет уже заказало Министерство вооруженных сил Франции. По данным издания, боевая часть ракеты весит 500 килограммов. А дальность ее полета - до 3 000 километров. Ожидается, что стоимость одной единицы составит около 100 тысяч евро. Во Франции прямо заявили, что речь идет об аналоге украинской ракеты "Фламинго".

"Что касается беспилотников и дистанционно управляемых боеприпасов, в рамках программы Chorus, реализуемой совместно с Renault и Turgis Gaillard, мы ставим перед собой цель разработать эквивалент украинской ракеты Flamingo", - отметил Патрик Пайю, генеральный директор по вопросам вооружений [DGA].

Видео дня

DGA добавляет, что возможности Flamingo намного превосходят те, которые понадобятся Chorus. В то же время сообщается, что Франция не планирует заказывать большие партии таких ракет.

"Мы не собираемся покупать большое количество такой техники, которая быстро устареет. Однако эта работа гарантирует, что Renault сможет производить ее в больших количествах, когда придет время", - добавил Пайю.

Украинские ракеты: важные новости

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины отклонил заявку оборонного конгломерата из ОАЭ на покупку доли в украинской компании Fire Point, которая, в частности, производит ракеты "Фламинго". Причины отказа в комитете не объяснили. Сумма сделки должна была составить 760 млн долларов.

Также ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что во время войны Украина дважды выводила ракетоносец в космос.

Кроме того, по его словам, у Украины есть ракеты, о которых "почти никто не знает". Он отметил, что они способны атаковать цели на расстоянии до 500 километров и летать на гиперзвуковых скоростях.

