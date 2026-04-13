До +18°, но не везде: как изменится погода в Украине на этой неделе

Погода в ближайшие дни будет неустойчивой.

На этой неделе в Украине потеплеет, но это тепло будет нестабильным и распределится по стране неравномерно. Сильного и стабильного тепла пока не ожидается. Периодически пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 13 апреля, в Украине будет преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями, только местами в центре и на востоке пройдут небольшие дожди. Температура ожидается +10°...+13°, на Закарпатье и востоке - до +14°..+16°.

Во вторник в Украине потеплеет до +12°...+15°. Ожидается переменная облачность, а дожди пройдут на востоке и северо-востоке.

В середине апреля, 15 числа, в большинстве областей Украины станет еще теплее - до +13°...+17°. Однако на востоке и северо-востоке продолжатся дожди, а столбики термометров покажут сдержанные +11°...+13°. Также небольшие осадки доберутся до центральных областей.

В четверг, 16 апреля, небольшие дожди пройдут по всей Украине, а температура будет неоднородной. На западе, севере, местами в центре, а также в Харьковской области будет +11°...+14°. На остальной территории и в Закарпатской области воздух прогреется до +12°...+17.

Перед выходными, 17 апреля, небольшие дожди продолжатся. На севере и в некоторых центральных областях ожидается +10°...+14°, на остальной территории потеплеет до +15°...+18°.

На выходных дожди в Украине продолжатся, в Карпатах ожидается мокрый снег. Тепло распределится неравномерно. На юге и юго-востоке будет теплее всего - до +15°...+18°. На северо-западе воздух прогреется до более скромных +12°...+14°, а в полосе от Сум и Харькова через Черкассы, Винницу и в сторону Карпат ожидается холодная погода с температурой +7°...+10°.

Вас также могут заинтересовать новости: