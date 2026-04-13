Существенного тепла пока ждать не стоит: синоптик огорчил украинцев прогнозом

Температура немного повысится, но будет прохладно, особенно в первой половине этой недели.

На этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями и ночными заморозками. Об этом на "Метепрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Первая половина недели, по его словам, будет прохладной. Ночью во время прояснений и слабого ветра в западных, северных и центральных регионах ожидаются заморозки до 0…-2 °С.

"Днем также существенного тепла пока ждать не стоит", – говорит Кибальчич.

Однако уже ближе к выходным начнется постепенное потепление как ночью, так и днем.

"Лишь в южной половине страны циклон с Черного моря испортит погоду на выходных – здесь пройдут дожди и похолодает, а дискомфорт добавит порывистый ветер", – предупредил Кибальчич.

Погода 13 апреля

Днем в начале недели в большинстве регионов, кроме западных областей, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Воздух прогреется до +9…+14 °С, на Донбассе и в Закарпатье +14…+17 °С.

Погода 14 апреля

Во вторник на большей части территории Украины ожидается погода без осадков. Лишь днем в центральных регионах, а также местами в Харьковской и Луганской областях пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +2…+7 °С, в западных и северных областях местами заморозки 0…–2 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а в Закарпатье потеплеет до +17...+20 °С.

Погода 15 апреля

В середине апреля ночью в восточных областях, а днем на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди. На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. Температура ночью будет в пределах +2…+7 °С, в западных и северных областях местами на поверхности почвы заморозки 0…–2 °С. Днем потеплеет до +12…+17 °С, а на Левобережье станет прохладнее, +7…+12 °С.

Погода сегодня - прогноз на 13 апреля

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня столбики термометров поднимутся до +10...+13 градусов, а в восточной части будет еще теплее – до +15 градусов.

В то же время дожди продолжатся. В частности, сегодня небольшие осадки пройдут в южной части и в центральных областях.

