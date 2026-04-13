'Будем вести переговоры': Мадьяр отметился скандальным заявлением о России

Он признал, что энергетическая зависимость Венгрии от России сохранится.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует выстраивать отношения с Россией и Владимиром Путиным. Так, он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.

"Если обстоятельства сложатся, придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И наша энергетическая зависимость тоже останется на какое-то время. Нужно усиливать диверсификацию, но это не делается за один день", - заяви Мадьяр.

В то же время он подчеркнул, что, даже несмотря на необходимость переговоров с РФ, "друзьями мы не станем".

Мадьяр также заявил, что в Венгрии "никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского".

"Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа", – сказал он.

Мадьяр после своей победы на выборах призвал действующего президента страны и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. По его словам, Венгрия прекратит политику "балансирования", которую годами продвигал Виктор Орбан, и сосредоточится на укреплении обороноспособности в рамках Альянса.

В то же время Politico писало, что Мадьяр выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означает затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе.

