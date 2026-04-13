Куда пропали изогнутые телевизоры и почему их больше не делают

Еще несколько лет назад изогнутые телевизоры считались премиальным сегментом: их активно продвигали как более "иммерсивную" альтернативу классическим панелям. Однако сегодня такие модели практически исчезли с рынка.

Главная причина – ограниченные углы обзора, объяснили эксперты BGR. Эффект погружения действительно работает, но только если смотреть на экран строго по центру. Стоит немного сместиться в сторону – и картинка начинает выглядеть искаженной или менее комфортной для восприятия.

Это делает изогнутые телевизоры плохим выбором для семейного просмотра. В отличие от плоских панелей, которые обеспечивают стабильное качество картинки практически из любой точки комнаты, изогнутые модели, по сути, имеют одно "идеальное место" для зрителя.

Видео дня

Кроме того, обещанный эффект погружения оказался сильно преувеличен. В обычных условиях – на расстоянии нескольких метров от дисплея – разница между изогнутым и плоским телевизором практически незаметна.

К проблемам добавились и практические нюансы. Например, такие телевизоры неудобно крепить на стену, а сама форма могла усиливать блики и отражения от источников света в комнате.

В итоге изогнутые экраны оказались скорее модным экспериментом, чем реальным технологическим преимуществом. После спада интереса со стороны покупателей компании постепенно отказались от этой идеи, вернувшись к классическим плоским панелям.

При этом сама технология не исчезла полностью. Сегодня изогнутые дисплеи активно используются в компьютерных мониторах – особенно ультрашироких моделях для игр. Там пользователь сидит прямо перед экраном, и эффект погружения действительно работает.

Таким образом, изогнутые телевизоры не выдержали конкуренции из-за неудобства в реальных условиях использования и отсутствия заметных преимуществ, тогда как плоские экраны остались более универсальным решением.

Ранее эксперты назвали 5 лучших не-OLED телевизоров 2026 года. Эти типы телевизоров лучше подходят для ярко освещенных помещений, стоя при этом заметно дешевле.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

