В Канаде поддержали резолюцию об отмене виз для украинцев

Это освобождение от виз распространяется только на владельцев биометрических паспортов.

Либеральная партия Канады, которая сейчас находится у власти, поддержала резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страну. Об этом говорится в итоговом документе съезда.

"Либеральная партия Канады призывает правительство Канады отменить требование о наличии визы для граждан Украины, которые путешествуют в Канаду на короткий срок (90 дней в течение шести месяцев), в соответствии с политикой европейских партнеров Канады", - говорится в резолюции.

Отмечается, что это освобождение от виз применяется только к владельцам биометрических паспортов и использует электронную авторизацию (eTA), как и в случае с другими европейскими партнерами Канады.

"Этот подход подтверждает лидерство Канады и моральное обязательство поддерживать Украину и демократические ценности", - подчеркивается в резолюции.

