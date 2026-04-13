В МИД рассказали о первоочередных вопросах, которые Украина намерена решить с Венгрией

Речь идет об устранении препятствий на пути вступления Украины в Евросоюз, об утверждении кредита на 90 млрд евро и о других важных вопросах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о приоритетных вопросах текущей повестки дня, которые Украина намерена урегулировать с новой венгерской властью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника ОПК Украины.

В частности, глава МИД рассказал, какие первоочередные вопросы необходимо решать с Венгрией после парламентских выборов в этой стране и победы партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

"У нас широкий спектр вопросов: от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке. Имею в виду членство Украины в Европейском Союзе. А вообще, если говорить в целом, - это снятие блокировки Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе, это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредита, это и формальное открытие кластеров", - сообщил Сибига.

Как сказал министр, речь идет об очень широкой повестке дня. Он отметил:

"Еще раз подтверждаю, что Украина готова воплощать - и это тоже в наших интересах - самые высокие стандарты и Совета Европы, и Европейского Союза в отношении национальных меньшинств. И мы этот сигнал также передали венгерской стороне и открыты к диалогу".

О судьбе нефтепровода "Дружба"

"Президент Украины четко заявил, обозначил временные рамки, исходя из технических параметров возможного не только восстановления, но и обеспечения безопасности от потенциальных атак со стороны России на эту инфраструктуру, которая подверглась ударам и была атакована именно российской стороной", - сказал Сибига.

Уроки, которые стоит извлечь из венгерских выборов

"Вы знаете, еще один урок из этих выборов - что антиукраинская риторика не работает. И это тоже предупреждение всем политическим силам, которые пытаются строить свои избирательные кампании на антиукраинской риторике. Венгерское общество вчера дало четкую оценку - фактически приговор этой позорной политике Орбана", - подчеркнул он.

Как сказал министр, это важный вывод из выборов. Он убежден, что Украину и Венгрию ждет общее европейское будущее.

Похищенные средства "Ощадбанка"

Как убежден глава МИД, новая венгерская власть вернет Украине средства "Ощадбанка".

"Безусловно, да", - считает Сибига.

Шанс на добрососедские отношения

Министр убежден, что итоги парламентских выборов в Венгрии "открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории".

"Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и господина Мадьяра. Мы готовы к этому диалогу сразу и без промедления, чтобы выстраивать правильные добрососедские отношения", - сказал Сибига.

Выборы в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. По их итогам должно быть сформировано новое правительство во главе с Петером Мадьяром. После 16 лет непрерывного правления Виктора Орбана победа Петера Мадяра на выборах в Венгрии означает долгожданную смену курса для страны после антимигрантских и антиевропейских лозунгов и растущей дружбы с Москвой.

