Цымбалюк попал в аварию в столице (видео)

Актёр уже прокомментировал ДТП.

Известный украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк попал в ДТП.

Известно, что столкновение произошло ночью в Киеве. Автомобиль, в котором находился актер, врезался в другую припаркованную машину. На момент ДТП Тарас сидел на пассажирском сиденье, а за рулем был другой человек. К счастью, никто не пострадал. Видео с места происшествия уже опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

К слову, накануне Цымбалюк публиковал видео и фото из дома родителей в Корсуни-Шевченковском, где они все вместе праздновали Пасху.

Реакция Тараса Цымбалюка

Актер вышел на связь в своем Instagram и рассказал о деталях ДТП так:

"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы. Конечно, как и многие украинцы, Пасху мы проводили в компании: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно же, не употреблял... Я был рядом. Произошло непредвиденное – Ромчик наехал на бордюр клумбы, и машину занесло. К счастью, никто не пострадал – и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена".

