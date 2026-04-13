Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы получить пенсию в размере 4000 евро

На размер пенсии влияют не только накопленные взносы, но и возраст, в котором человек вышел на пенсию.

Фонд социального страхования Польши (ZUS) определяет размер пенсии, деля накопленные взносы на прогнозируемую продолжительность жизни. Каждый год в марте председатель Главного статистического управления (GUS) публикует прогноз, который влияет на будущие выплаты.

Издание WP finance пишет, что 40-летний человек, который планирует получать пенсию в размере 4 тысяч злотых через 25 лет, должен зарабатывать более 9 тысяч злотых брутто (то есть до вычета налогов и сборов) в месяц (примерно 107 718 гривень). Женщины, ввиду более низкого пенсионного возраста и более высокой средней продолжительности жизни, должны зарабатывать 11 тысяч злотых брутто (около 131 655 гривень).

Учитывая то, что 4 000 евро равны 17 000 злотых, то для такой пенсии мужчинам необходимо зарабатывать 38250 злотых брутто в месяц, а женщинам - 46750 злотых брутто в месяц.

На окончательный размер пенсий также влияет индексация средств на счетах и субсчетах застрахованных лиц. ZUS проводит ее ежегодно в июне, и, согласно прогнозам, в этом году этот показатель составит 14,2–14,3 %.

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Польше составит 4806 злотых в месяц. Минимальная зарплата нетто (то есть "на руки") составит около 3531 злотого или примерно 40 240 гривень.

Согласно данным Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, для украинцев польский рынок труда остается в целом благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда, прежде всего в логистике.

Вас также могут заинтересовать новости: