ПВО Москвы уже меньше, чем в резиденции Путина: ветеран АТО объяснил, к чему это приводит

По его словам, Россия не производит средства ПВО, а лишь теряет их в результате ударов украинских войск.

Россия до последнего будет пытаться защитить Москву от украинских ударов БПЛА, однако совсем скоро они уже могут ощутить последствия атак Сил обороны. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Не так давно Собянин, мэр Москвы, уже насчитал 60 БПЛА, которые пролетели кольцо обороны и которые сбивали на территории самой Москвы", - отметил Дикий.

Эксперт прокомментировал спутниковые снимки, на которых видно, что РФ наращивает количество средств ПВО в районе резиденции кремлевского диктатора Путина на Валдае. По словам Дикого, для закрытия этого объекта РФ использовала 27 комплексов ПВО, и организовать такую же плотность в российской столице они не смогут.

"Давайте сравним его площадь с площадью столицы РФ. Для того, чтобы там была такая же плотная ПВО, это же не в десять раз больше площадь, она в сотни раз больше. Нужно как минимум 270 комплексов ПВО, а скорее больше. А у них уже столько нет. То есть оборона Москвы уже меньше, чем оборона Валдая", - добавил аналитик.

Он также отметил, что РФ постоянно теряет средства ПВО, тогда как новые системы они не выпускают. Также Россия уже сняла со складов все средства, которые могла.

"Соответственно, каждый день только минус, который ничем не компенсируется. А минус не просто так. А потому что у нас идет четкое разделение. Пока одни люди отвечают за цели для точечных ударов и полеты. А другие люди отвечают за коридоры для точечных ударов и делают это путем целенаправленной охоты на комплексы ПВО. Комплексы ПВО для нас сейчас одни из приоритетных целей, охотятся на них. И при такой динамике формулировки, что Москву они будут прикрывать до последнего - да, это верно. Но это последнее уже ускользает", - отметил Дикий.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что Силы обороны пробивают коридоры в российской системе ПВО для последующего запуска по ним БПЛА и ракет. По его оценкам, с начала 2026 года активность украинских защитников по российской ПВО выросла на 240%.

Как отметил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, на фоне нехватки ПВО Россия начала обращаться к партнерам, которым продавала средства для защиты неба, чтобы выкупить их обратно. Он также сообщил, что РФ вынуждена перебрасывать средства ПВО из других регионов, оставляя их без прикрытия.

Вас также могут заинтересовать новости: