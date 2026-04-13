32-летняя украинская блогерша попала в больницу с подозрением на микроинсульт

Алина рассказала, как она себя чувствует сейчас.

Популярная украинская фэшн-блогерша Алина Френдий, у которой более 950 тысяч подписчиков в сети, сообщила о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram она призналась, что попала в больницу на Пасху с подозрением на микроинсульт.

"То, что я пережила за эти дни – это настоящий кошмар. Я буду жить, но когда тебя везут в больницу с подозрением на микроинсульт, то уже как-то ничего не хочется. Вот такая у меня Пасха", – отметила блогерша.

32-летняя Алина также рассказала, какие симптомы у нее были накануне госпитализации.

"Не могла стоять на ногах, тошнота и просто сильная головная боль. И полное непонимание того, что происходит", – написала Френдий.

Сейчас Алину уже выписали, однако она подчеркнула, что нужно время, чтобы ее состояние улучшилось.

"Теперь мне остается ждать, пока мой организм придет в себя. Но кажется, что я начинаю усваивать этот урок", – написала она.

К слову, Алина Френдий – это инфлюенсерка и предпринимательница из Тернополя. Чаще всего она публикует fashion-контент. Девушка сотрудничает с модными украинскими и международными брендами и имеет собственный бизнес по продаже одежды вместе с мужем Петром Заставным.

