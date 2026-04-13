Цены на овощи, фрукты и зелень в Украине переписали: сколько и что теперь стоит

Отпускные цены на картофель снова изменились.

В Украине снова переписали отпускные цены на большинство овощей и фруктов. В частности, продолжает дешеветь белокочанная капуста урожая прошлого года, цены на которую уже на 88% ниже, чем год назад.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что такую капусту отдают по 2-8 гривень за килограмм, хотя неделей ранее отпускные цены находились на уровне 6-9 грн/кг. При этом цены на молодую капусту резко выросли с 25-30 до 80-95 грн/кг. Увеличилась стоимость пекинской капусты с 27-32 до 43-48 грн/кг.

Кроме того, дороже, чем на предыдущей неделе, продавалась столовая свекла – по 8-10 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ отдавали по 6-9 грн/кг. Недостаточное предложение помидоров привело к очередному росту цен со 160-170 грн/кг до 180-190 грн/кг. Подешевели кабачки со 130-150 до 125-135 грн/кг, а цены на баклажаны упали с 220-240 до 190-210 грн/кг. Также в продаже есть редис и его цена пока стабильна - 68-75 грн/кг.

Стоит отметить, что немного изменились отпускные цены на картофель. Сейчас овощ отдают по 6-11 гривень за килограмм, а неделей ранее - по 5-12 грн/кг.

Также дешевела и зелень. Так, цены на зеленый лук снизились с 200-220 до 100-160 гривень за килограмм, на укроп – с 400-500 до 345-355 грн/кг, на петрушку – с 390-410 до 345-355 грн/кг, а на салат – со 180-200 до 90-120 грн/кг.

Что касается фруктово-ягодного сегмента, то здесь ситуация относительно стабильная. Нижняя ценовая граница яблок снизились с 25 до 18 гривень за килограмм, а диапазон цен на грушу расширился с 55-120 до 34-130 грнкг. Также подорожала клубника со 150-170 до 160-180 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Производство сливочного масла в Украине в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что недавнее повышение цен на масло было лишь временным, и стоимость продукта снова начала снижаться.

Кроме того, эксперт Любомир Гайдамака отметил, что украинцев уже в скором времени ожидает новый виток роста цен на рыбу.

