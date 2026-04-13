Глава МИД Венгрии неожиданно 'исчез' после поражения Орбана на выборах, - СМИ

Сийярто отсутствовал рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого ранее обвиняли в тесных связях с Россией и сливе конфиденциальной информации Кремлю, неожиданно перестал появляться в публичном пространстве после поражения Виктора Орбана на выборах. На резкое "исчезновение" Сийярто обратили внимание журналисты издания 444.hu.

Так, журналисты отмечают, что Сийярто отсутствовал рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения – хотя рядом с премьером было практически всё руководство партии "Фидес", а также многие члены правительства.

Также последний опубликованный пост в Facebook от Сийярто был около 16 часов в воскресенье. В нем он призывал сторонников "Фидес" принимать участие в голосовании. До этого он также опубликовал фото, на котором с женой голосует на выборах.

Таким образом, Сийярто "молчит" уже 19 часов.

Помощь Сийярто Москве

Ранее ранее СМИ опубликовали "слив" старого телефонного разговора Сийярто с Лавровым. Из записи следовало, что во время заседаний ЕС венгерский министр регулярно информировал Москву о ходе обсуждений и возможных решениях. Кроме того, эексперты утверждают, что венгерские чиновники не просто "сливали" Москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины.

Выборы в Венгрии

Напомним, по результатам прошедших выборов в Венгрии соперник Орбана Петер Мадььяр одержал сокрушительную победу - его партия "Тиса" получила 138 голосов в парламенте против 55 у "Фидес" Орбана.

В то же время, комментируя будущие отношения Венгрии с Россией, Мадьяр признал, что возможно, придется идти на переговоры с Путиным. Он также заявил, что энергетическая зависимость Венгрии от РФ быстро не исчезнет.

