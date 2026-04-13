Что такое российский БпЛА 'Князь Вещий Олег': в ГУР раскрыли его характеристики

Разработчик беспилотника до сих пор находится под санкциями только Украины.

Интерактивную 3D-модель и компоненты российского разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег" обнародовала украинская разведка - движение дрона обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства.

Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, этот беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 кг.

Заявленные тактико-технические характеристики: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов, скорость до 130 км/ч, высота до 3 тысяч метров. Оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая включает трехосевой подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Как отмечают разведчики, система содержит функции ночного видения, обнаружения и сопровождения целей в режиме реального времени с применением технологий искусственного интеллекта. Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и на Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).

Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна, а движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.

По данным разведки, разработчиком и производителем указанного дрона является российский "Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также известен созданием FPV-дронов на оптоволокне "Князь вандал новгородский" и перехватчиков "Осоед".

Несмотря на участие в производстве вооружения для войны против Украины, получение государственного финансирования и подготовку российских военных, "Ушкуйник" в настоящее время находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии, оставаясь вне внимания других стран санкционной коалиции, отмечают в ГУР.

"Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети поставок и посредников. Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации с безопасностью в других регионах мира, в частности союзниками РФ - Ираном и КНДР", - подчеркивает украинская разведка.

Что еще известно об этом дроне

Напомним, в марте украинские морские пехотинцы сбили новейший российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег". Речь шла о том, что это было второе поражение БпЛА этого типа за неделю.

"Князь Вещий Олег" - разведывательный беспилотник тактического уровня - планер самолетного типа, изготовленный с использованием простых материалов (дерево, композиты, пенопласт). Он малозаметный для радаров и устойчив к средствам РЭБ, благодаря использованию нестандартных частот управления или оптического волокна в отдельных модификациях.

