Во время войны Украина дважды запускала ракетоносец в космос: нардеп рассказал подробности

Кроме того, он сообщил, что Украина осуществила запуск ракеты-носителя, которая может быть использована для вывода на орбиту космических аппаратов.

Во время войны дважды был выведен ракетоноситель с территории Украины в космос на расстояние 100 и 204 км. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Украина уже достигла уникальных наработок. Во время войны подразделения, входящие в состав Главного управления разведки, дважды вывели ракетоносец с территории Украины в космос. Первый раз - на высоту более 100 километров, второй - 204 километра, что официально зафиксировано соответствующими техническими средствами. Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны", - отметил он.

При этом политик добавил, что Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе.

По его словам, были достигнуты как уникальные технические результаты, так и выполнены сугубо военные задачи.

Вениславский подчеркнул, что у Украины есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях.

"И мы их успешно применяем в ходе боевых действий. Но главное их назначение - для выполнения неординарных операций", - добавил он.

Нардеп сообщил, что была выполнена еще одна уникальная техническая задача.

"Украина во время войны с транспортного самолета на высоте примерно 8 тысяч метров осуществила запуск ракетоносителя, который потенциально может также быть использован для вывода на орбиту различного рода космических аппаратов. Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и во второй раз в мировой истории. Первыми это сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной", - сказал Вениславский.

По его словам, наша страна создала воздушную систему, которая в ближайшем будущем может стать воздушным космодромом, который можно будет использовать и для мирных целей, а также для противодействия российскому "Орешнику".

"То есть запускать ракеты не с земли, а с воздуха. Это даст возможность увеличить их дальность поражения целей и сделает их более эффективными, потому что именно первые километры атмосферы являются самыми плотными и там ракета тратит больше всего энергии", - сказал Вениславский.

Он добавил, что, если ее запускать с 8 километров, то она значительно эффективнее выполняет полетную задачу. По его словам, это уникальные результаты работы группы, которой руководит ГУР.

Нардеп сказал, что для быстрой реализации таких проектов Украина должна вступить в сотрудничество с партнерами.

"Однако это будет дороже, чем если бы мы делали это сами. В рамках ГУР и Минобороны уже есть предварительные договоренности о готовности наших партнеров предоставлять нам спутники", - отметил Вениславский.

По его словам, у Украины есть потенциальные технические возможности выводить их на орбиту, поскольку наше государство входит в клуб менее десятка стран, обладающих космическими технологиями.

Политик подчеркнул, что в условиях войны, когда весь бюджет идет на сектор безопасности и обороны, на такие наукоемкие проекты не всегда хватает денег, и поэтому есть большие надежды, что партнеры будут более активно сотрудничать с Украиной.

Угроза "Орешника" - что известно

Как сообщал УНИАН, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман отмечал, что Россия использовала ракету "Орешник" для нанесения ударов по Украине лишь с единственной целью - для запугивания.

По его словам, эта ракета предназначена именно для несения ядерных боеголовок, и ее использование для других ударов - это просто пустая трата денег.

Штилерман считает, что россияне просто хотели продемонстрировать, что могут запустить "Орешник". По его словам, был расчет, что все испугаются в Украине и за ее пределами.

