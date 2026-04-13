Попугай отправился в подводное приключение в самодельном 'батискафе': как это было

Попугай Бебе наблюдал вокруг себя непривычный мир – соленую воду, рыб, коралловые рифы и пузырьки. Сам того не осознавая, птица, вероятно, стала первым представителем своего вида, побывавшим под водой в Атлантическом океане, пишет The Washington Post.

Белохвостый попугай сопровождает своего владельца почти во всех приключениях – от прыжков с парашютом до велопробегов на сотни километров и катания на лыжах.

Последней его "экспедицией" стало погружение у Багамских островов в специальном устройстве, которое его хозяин, Стивен Лойер, собрал из пластикового контейнера для еды и баллона для пейнтбола. Сам мужчина в шутку называет эту конструкцию субмариной – Bebosphere.

Во время погружения 24 марта Бебе находился на глубине около метра в течение 15 минут, пока Лойер плавал рядом.

Запись подводного путешествия набрала более 4,3 миллиона просмотров в Instagram и даже попала в шоу The Late Show With Stephen Colbert, где ведущий пошутил, что называть это устройство подводной лодкой – слишком громко.

Впрочем, не все зрители оценили эксперимент. Часть пользователей обвинила владельца в жестоком обращении с животным. Сам Лойер уверяет: попугай действовал добровольно. По его словам, Бебе заранее тренировался дома, погружаясь в раковину, и не демонстрировал признаков стресса.

"Лойер познакомился с Бебе в 2020 году в зоомагазине во Флориде (США). Его привлекла игривая птица, которая сразу начала взаимодействовать с людьми. Имя Бебе появилось как из-за распространенного названия вида, так и из-за небольших размеров попугая", – пишут СМИ.

С тех пор птица сопровождает хозяина почти везде. Во время телефонных звонков он может сам "решить", принять вызов или отклонить его, касаясь экрана. На тренировках по велоспорту Бебе "помогает" инструктору, сидя на плече, а когда устает – прячется под одежду. Ночью он засыпает прямо на груди владельца.

Небо, скорость и теперь – океан

Бебе регулярно летает на улице и всегда возвращается к хозяину, даже если временно исчезает из поля зрения. Во время ежегодных велопробегов длиной около 500 миль попугай стал настоящей местной знаменитостью. Лойер, увлекающийся парашютным спортом, даже адаптировал снаряжение, чтобы брать Бебе с собой в прыжки – птица находится в специальной прозрачной капсуле с вентиляцией.

Планируя поездку на Багамы, владелец решил: раз попугай сопровождает его повсюду, то почему бы не попробовать и подводный мир. Поскольку птицы не умеют плавать, он создал специальный контейнер с подачей воздуха и датчиком уровня кислорода.

Несмотря на критику, близкие к Лойеру люди утверждают, что попугай вел себя спокойно и с интересом исследует окружающую среду. Сам владелец подчеркивает: он привлекает Бебе только к тем занятиям, которые птице действительно интересны.

Далее в планах – еще более экстремальные приключения, в частности полеты на моторном параплане. При этом Лойер уверяет, что и в дальнейшем будет ориентироваться на реакцию своего пернатого компаньона.

Белохвостые попугаи могут жить до 20 лет, и хозяин надеется, что их совместные приключения продлятся еще долго.

"Он мой друг. И мы делаем все вместе", – сказал мужчина.

Проделки домашних питомцев

